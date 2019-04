Auffahrunfall mit Totalschaden

Drei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer und ein Sachschaden von rund 20 000 Euro sind laut Polizeibericht die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 15.45 Uhr auf der B 32 ereignet hat. Eine 21-jährige BMW-Fahrerin befuhr die Bundesstraße in Richtung Wangen. Auf Höhe der Abzweigung Grünkraut / Lerchenweg übersah sie den vor ihr stehenden Daimler Benz einer 20-Jährigen und fuhr auf. Bei dem Aufprall wurden die 21-Jährige, ihre ebenfalls 21-jährige Beifahrerin sowie die 20-jährige Daimler-Benz-Fahrerin leicht verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten abgeschleppt werden.