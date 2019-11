Auffahrunfall auf B 32: Frau wird leicht verletzt

Leicht verletzt hat sich die 57-jährige Beifahrerin in einem VW Golf bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 32 auf Höhe des Weilers Bechenried. Laut Polizeibericht war eine 60-jährige Fahrerin von Grünkraut in Richtung Wangen unterwegs. Wegen Unachtsamkeit fuhr sie auf den vorausfahrenden VW Golf. Dessen 63-jährige Fahrerin bremste ab, um auf ein Privatgrundstück einzubiegen. Der an beiden Autos entstandene Schaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.