Angetrunkener Fahrer verursacht in Grünkraut Verkehrsunfall

Bei einer Unfallaufnahme haben Polizeibeamte beim Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt, weshalb ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein in Verwahrung genommen wurde.

Der 61-jährige Fahrer eines Hyundai fuhr nach Polizeiangaben am Montag gegen 16 Uhr die Liebenhofer Straße in Liebenhofen aus Fahrtrichtung Grünkraut in Fahrtrichtung Ortsmitte. Am nördlichen Ortsrand kam ihm der 22-jährige Fahrer eines VW Golf entgegen und bremste wegen der dortigen Engstelle sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab.

Der 61-Jährige fuhr weiter in Richtung Ortsmitte und geriet hierbei zu dicht an den VW Golf, weshalb die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge gegeneinander stießen und beschädigt wurden.