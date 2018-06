Leicht verletzt worden ist eine 86-jährige Radfahrerin, die am Donnerstag gegen 17 Uhr in der Bodnegger Straße in Grünkraut vermutlich infolge eines Fahrfehlers stürzte. Laut Polizeibericht brachten hinzugerufene Rettungssanitäter die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.