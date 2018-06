7000 Euro für Grünkrauter Kirche

Die Gemeinde Grünkraut bezuschusst die Instandsetzung der Rundbogenfenster der katholischen Kirche St. Gallus und Nikolaus in Grünkraut. Die Kirchengemeinde erhält bereits vom Kreisdenkmalamt einen Zuschuss in Höhe von 6827 Euro, der allerdings nur gewährt wird, wenn die Gemeinde das Projekt in mindestens gleicher Höhe bezuschusst. Diesem Zuschuss hat der Grünkrauter Rat in seiner jüngsten Sitzung nun grünes Licht gegeben. Die Gemeinde macht 7000 Euro für das Projekt locker. Bezahlt wird dieser vom Haushaltsrest.

Wie bereits mehrfach berichtet, war die Grünkrauter Pfarrkirche im September 2016 genau wegen ihrer Rundbogenfenster Denkmal des Monats. Die Kirche hat noch die originalen Holzfenster aus dem Jahr 1844. „Aus Sicht der Denkmalpflege sind diese vollständig erhaltenen filigranen Sprossenfenster aus Holz besonders wertvoll und selten. Es handelt sich um acht Rundbogenfenster im Hauptschiff und drei Rundbogenfenster auf der Empore mit echten Kreuzsprossen. Weiterhin sind vier große klassische Fensterrosetten und drei Halbrosetten in Blütenform vorhanden. Diese Holzfenster und Rosetten sind in der Gestaltungsform des späteren Biedermeiers und besitzen zum größten Teil auch noch die originale Verglasung und die originalen Beschläge“, hat damals die „Schwäbische Zeitung“ berichtet. In Oberschwaben gibt es diese Fensterform nur noch in der Kirche in Grünkraut. Vielfach wurden vergleichbare Holzfenster im Zeitalter der Industrialisierung durch Metallfenster ersetzt. In der Kirche in Grünkraut wurden die Fenster im Laufe der Zeit immer wieder repariert und neu gestrichen.

Insgesamt kostet die Erhaltung der Fenster rund 170 000 Euro. Das Geld kommt unter anderem vom Kreisdenkmalamt und der Denkmalstiftung Baden-Württemberg. Die alten Fenster weisen mittlerweile Fäulnis, offene Kittfugen und weitere Mängel auf, die jetzt behoben werden müssen, auch defektes Glas muss ausgetauscht werden.