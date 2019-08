56-Jährige missachtet in Grünkraut Vorfahrt

Sachschaden von rund 9000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montag gegen 15.45 Uhr an der Einmündung Ahornweg/Scherzachstraße in Grünkraut ereignete. Eine aus dem Ahornweg kommende 56-jährige Citroen-Fahrerin wollte laut Polizeibericht nach links in die Scherzachstraße einbiegen und übersah die vorfahrtsberechtigte 20-jährige Fahrerin eines Hyundai. Bei der Kollision wurden beide Autos stark beschädigt, verletzt wurde niemand.