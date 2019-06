500 Euro für Kinder gespendet

500 Euro hat die Tanzschule Caro Frick an die Sonja-Reischmann-Stiftung gespendet. Dabei handelt es sich laut einer Pressemitteilung der Tanzschule um den Erlös der Tanzaufführung „Meer Glück“, die Mitte Mai in der Grünkrauter Festhalle vor 700 Zuschauern aufgeführt wurde. Nahezu 170 Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren suchten in abwechslungsreichen Tänzen aus verschiedenen Tanzstilen nach dem Glück. Begleitet wurden sie dabei von Bertram Kaes. Der Erlös soll Kindern in Not zu Gute kommen, teilt Initiatorin Caroline Frick mit, denn sie wolle nicht nur mit Kindern, sondern auch für Kinder tanzen.