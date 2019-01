3000 Narren springen durch Grünkraut

75 Gruppen mit insgesamt 3000 Maskenträger und Musikern sind am vergangenen Sonntag beim Narrensprung des Narrenvereins Grünkraut zu Gast gewesen. Bereits zum 20. Mal hat der Narrensprung in Grünkraut mittlerweile stattgefunden, der in diesem Jahr sehr gut besucht war. Bereits am Vortag, am Samstag, ist der Narrenbaum auf dem Dorfplatz gestellt worden, danach hatte der Verein zur Zeltparty eingeladen. Zentrale Figur der Grünkrauter Fasnet ist die Schwende-Marie. Der Narrenverein wurde laut eigenen Angaben 1993 gegründet und hat rund 430 Mitglieder, aufgeteilt in 245 aktive Narren, 105 Kinder und 80 passive. Foto: Simon Barg