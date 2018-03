260 Fußballjunioren kicken in Grünkraut

Fußballfieber lag in der Sporthalle Grünkraut in der Luft: Fußballjunioren aus der ganzen Region kamen mit ihren Trainern, Eltern, Geschwistern, Großeltern und weiteren Fans zum dritten Metz-Cup nach Grünkraut.

„Auch der mittlerweile dritte Metz-Cup war in sportlicher und finanzieller Hinsicht ein erfolgreiches Turnier“, zog Alexander Metz Bilanz. Zusammen mit seinen Fußballfreunden Christian Haase und Michael Dressel hatte er den Fußball-Cup vor zwei Jahren ins Leben gerufen – mit dem Ziel, Kinder in Bewegung zu bringen. Dies ist den Initiatoren auch bei der dritten Auflage des Junioren-Sport-Events bestens gelungen. Rund 260 Kinder in 26 Mannschaften nahmen an den Wettkämpfen teil, wie die Kinderstiftung in einer Mitteilung schreibt.

Bei den U9-Spielen siegte der 1. FC Heidenheim mit 6:0 im Endspiel gegen den FV Ravensburg, Platz drei belegten die Jungfußballer aus Horgenzell, die im Spiel um Platz 3 mit 1:0 gegen den SC Pfullendorf gewannen. Beim U10/11-Turnier am Sonntag wurde erneut der 1. FC Heidenheim Sieger. Die Fußball-Jungs von der Ostalb konnten sich im Finalspiel mit 3:2 gegen den FC Memmingen durchsetzen. Platz 3 errang der FV Ravensburg.

Zum zweiten Mal fand der Metz-Cup zugunsten der Kinderstiftung Ravensburg statt, und auch das finanzielle Ergebnis des Wettkampfs ist beachtlich: 5500 Euro kamen für die Kinderstiftung zusammen.„Das ist für uns ein Glücksfall“, sagte Kerstin Dirlewanger von der Kinderstiftung Ravensburg. Der Erlös aus dem Fußball-Turnier fließe in die immaterielle Notfallhilfe der Kinderstiftung, berichtete sie. Damit könne die Kinderstiftung Kindern aus benachteiligten Familien Sportstipendien ermöglichen oder die erforderliche Sportkleidung kaufen.