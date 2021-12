2000 Euro für das Bauernhof-Projekt in Groppach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vorweihnachtliche Bescherung für die Stiftung KBZO im Allgemeinen und deren Schulbauernhof in Groppach (Gemeinde Grünkraut) im Besonderen: Die Neher Group aus Ostrach-Einhart (Kreis Sigmaringen) überbrachte in Person von Geschäftsführer Gerd Neher und Yvonne Simon, Personalleiterin und kaufmännische Leiterin, satte 2000 Euro. „Anstelle von Weihnachtsgeschenken für Geschäftspartner wollten wir für einen guten Zweck Spenden und dachten dabei natürlich schnell an unseren Kooperationspartner, die Stiftung KBZO“, sagte Gerd Neher. Die Einrichtung und die Werkzeugspezialisten der Neher Group arbeiten seit vielen Jahren in den Bereichen Ausbildung (Sauterleuteschule) und Arbeit (KBZO Service & Dienste gGmbH) erfolgreich zusammen. Coronabedingt waren zuletzt freilich kaum Projekte möglich. „Das wollen wir nach der Pandemie wieder ändern“, betonte Yvonne Simon.

„Mit Ihrer Spende helfen Sie uns, zusätzliche Angebote, wie die Durchführung des Bauernhof-Projektes zu ermöglichen“, bedankte sich der neue KBZO-Vorstandsvorsitzende Dirk Weltzin für die Spende.

SBBZ-Direktor Thomas Sigg erläuterte den interessierten Gästen Konzeption sowie die langjährige Geschichte und Entwicklung des KBZO-Bauernhofes. Sigg bezeichnete den Hof als ein „außerschulisches Klassenzimmer“, in dem Kindergarten-Kinder und SchülerInnen vor Ort Tiere und Natur hautnah erleben und erfahren, was über den normalen Unterricht nicht umsetzbar wäre.