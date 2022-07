1554 Euro für ukrainische Familien

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Singen macht Spaß, hält gesund, fördert die Gemeinschaft und vermittelt Lebenslust und Freude – besonders, wenn damit auch noch Gutes getan werden kann. Nach einer fast zweijährigen Pause fand am 21. Mai ein Benefizkonzert des Grünkrauter Frauenchores „Chorios“ in der Festhalle Grünkraut statt. Rund 250 ZuhörerInnen konnten ein abwechslungsreiches Programm genießen. Klassische Friedenslieder, Rock- und Popsongs und ein ABBA-Medley standen auf dem abwechslungsreichen Programm. Unter der Leitung von Ulrich Niedermaier wurde der Chor von Judith Kuhn und Kathrin Stürzl am Klavier begleitet. Mit zwei Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven und Domenico Scarlatti bereicherte der junge Grünkrauter Pianist Luis Thaler das Benefizkonzert. Direkte Hilfe vor Ort, das war dem Frauenchor wichtig. Etliche ukrainische Familien haben zwischenzeitlich in Grünkraut Zuflucht gefunden und können, dank der enormen Spendenbereitschaft, finanziell unterstützt werden. Und so konnte an Herrn Bürgermeister Lehr kurze Zeit später ein symbolischer Scheck über EUR 1554 Euro übergeben werden. Der Frauenchor „Chorios“ besteht seit 2018 und ist Teil der MGV-Chorgemeinschaft Grünkraut. 2022 ist das „Jahr der Chöre“ – ein gelungener Auftakt der mit dem Sommerkonzert der Chorgemeinschaft am 16. Juli um 20 Uhr in der Grünkrauter Festhalle weitergeführt wird. Übrigens: Neue SängerInnen sind jederzeit willkommen – denn Singen macht Spaß! Mehr Infos unter www.chorgemeinschaft.de.