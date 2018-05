13 Jugendliche messen sich beim Skaten

Der erste Stopp in Grünkraut ist laut Veranstalter ein voller Erfolg gewesen. Bei strahlendem Sonnenschein haben 13 Teilnehmer an dem Skate-Event teilgenommen.

Der Aufbau sei durch viele helfende Hände reibungslos abgelaufen, wodurch der Contest wie geplant ab 13 Uhr starten konnte. Die Besucher wurden mit Getränken und Würstchen versorgt. Das Leitungsteam des Jugendhauses betreute den Getränkestand, den Grill und unterstütze die Contest-Jury bei der Musikuntermalung.

Die Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragte Nora Karanovic bedankt sich bei Bürgermeister Holger Lehr, der das Event begleitete und an der Aktion „Da geht was – Politik trifft Jugendarbeit“ teilnahm.Mit dieser Aktion will der Kreisjugendring laut Mitteilung zusammen mit seinen Mitgliedsverbänden, Kreisräte, Bürgermeister und Gemeinderäte vor Ort motivieren, aktiv bei einem Angebot der Gruppen, Verbänden und Jugendtreffs im Landkreis Ravensburg mitzuwirken, um Einblicke in diese vielseitige Arbeit zu bekommen. Dies sei sehr gut gelungen. Lehr sei mittendrin gewesen und so mit den Jugendlichen und Besuchern ins Gespräch gekommen.

Ein Dankeschön gehe auch an die Gemeinde für die Sanierung der Rampen. Zudem sei auf Wunsch des Leitungsteams das Jugendhaus von dem 15-Jährigen Oskar Sieblitz durch ein selbstgestaltetes Graffito verschönert worden. Am Tag selbst habe man den Künstler bei seiner Arbeit beobachten können.