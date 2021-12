100 Meter naturnahe Hecke

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf dem Schulbauernhof der Stiftung KBZO in Groppach hat Ende Oktober eine Pflanzaktion stattgefunden. 50 SchülerInnen aus acht Klassen der Geschwister-Scholl-Schule pflanzten mit ihren LehrerInnen eine rund 100 Meter lange, naturnahe Hecke.

Unter fachkundiger Anleitung des Vereins PflanzReWir e. V. Ravensburg und Tobias Hornung vom Landschaftserhaltungsverband Ravensburg ging es an diesen Tagen zur Sache. Die SchülerInnen gruben, pflanzten und gossen mit viel Feuereifer und waren tatkräftig am Werk. So setzten sie nicht nur alle 65 Pflanzen in die dafür gegrabenen Löcher, sondern bauten auch mit den gefundenen Steinen einen Lesesteinhaufen, der als Ort zum Überwintern für Reptilien und andere Tierarten dienen wird.

Am zweiten Pflanztag war das Wetter leider nicht mehr so sonnig, aber der Stimmung schadete dies nicht. Mehr noch, bekamen die GärtnerInnen in spe an diesem Tag noch tatkräftige Unterstützung durch den Bürgermeister von Grünkraut, Holger Lehr. „Es war und ist mir schon immer ein Anliegen in unserer Region, solche Naturprojekte zu unterstützen. Ganz besonders den Schulbauernhof der Stiftung KBZO und die Familie Immerz“, so Lehr. MitarbeiterInnen des Gemeinde-Bauhofs waren vorab damit beschäftigt, diese Aktion zu unterstützen. Mit schwerem Gerät wurden die Löcher für Schlehe, Hundsrose, Traubenholunder, Weissdorn, Kornelkirsche und Johannisbeere gegraben. SBBZ-Direktor und Geschäftsbereichsleiter Schulen und Kindergärten der Stiftung KBZO, Thomas Sigg, war ebenfalls vor Ort, lobte „die tolle Zusammenarbeit mit der Gemeinde“ und dankte für die Unterstützung. Dann packte er höchstselbst mit an und griff beherzt zum Hammer.

Die Pflege der Hecke werden in Zukunft die SchülerInnen der Geschwister-Scholl-Schule der Stiftung KBZO gemeinsam mit ihren LehrerInnen übernehmen. Außerdem wollen die SchülerInnen einen Naturlehrpfad mit selbst gestalteten Schildern erstellen. Die Hecke findet sich am Wanderweg von Groppach nach Schlier.

Es braucht viel, um so ein Projekt ins Leben zu rufen. Deshalb nochmals recht herzlichen Dank an alle helfenden Hände, die Kreissparkasse Ravensburg sowie den Landschaftserhaltungsverband für die finanzielle Unterstützung. Danke auch an die Bäckerei Glahs für die leckere Brezelspende. Und nicht zuletzt wieder einmal vielen Dank an die Familie Immerz für die tolle Organisation und die Bereitstellung des Grundstücks für den Naturschutzpfad.