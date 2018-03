SVG-Volleyballer sichern Klassenerhalt

In der Landesliga Süd ist den Volleyballherren des SVG ein Sieg gegen den KSV Unterkirchberg und ein Punktgewinn gegen die TSG Ailingen. Damit befinden sich die Allgäuer auf Rang vier der Tabelle und haben den Klassenerhalt sicher. Den Damen gelang beim Gastspiel beim VfB Friedrichshafen 4 ein ungefährdeter 3:1-Sieg.

Zu Beginn des Heimspieltages standen sich Gebrazhofen und Unterkirchberg gegenüber. Die Hausherren waren, wie zuletzt erneut ersatzgeschwächt in den Spieltag gegangen. Hinzu kam jedoch der Aspekt, dass nicht konsequent trainiert werden konnte. Dies war im Spiel des SVG zu Beginn deutlich spürbar. Wie so oft in dieser Saison wurde der erste Satz vollkommen verschlafen (17:25). Angesichts dessen, dass der SVG für den sicheren Klassenerhalt noch einen Punkt benötigte, sollte sich die Einstellung der Spieler im folgenden Satz aber grundlegend ändern. Im Spiel war ein roter Faden zu erkennen und Gebrazhofen hatte eine bessere Grundordnung,. Somit gingen der zweite und dritte Satz an den Gastgeber (26:24; 25:14). Im letzten Satz bot sich wieder Spannung, da der KSV sich nochmal aufbäumte und immer wieder über die Außenposition zu Punkte kam. Letztlich kam der SVG durch eine konzentrierte Leistung in der Feldabwehr aber zu einem verdienten Satzgewinn (25:23) und 3:1 über die Gäste aus Unterkirchberg. Der Klassenerhalt war mit den Punkten bereits drei Spiele vor Schluss in der Tasche.

In der zweiten Partie wartete die TSG Ailingen. Ailingen setzte auf eine schnelle Mitte. So kam es, dass die Gäste auch schnell in Führung gingen und der SVG mal wieder den ersten Satz des Spiels vergeigte (12:25). Auch der zweite Durchgang zeigte ein ähnliches Bild. Sehenswert fing die TSG die Angriffe des SVG ab und punktete postwendend, teilweise aber auch glücklich (19:25). Die Gastgeber wechselten, um zumindest etwas Zählbares in eigener Halle behalten zu können. Zimmermann rückte wieder in die Mitte, Schmid übernahm auf Diagonal und Bemetz ersetzte den bis dahin starken, aber nun glücklosen Pätzold auf Außen.

Die Wechsel zeigten sofort Wirkung. Ailingen konnte sich auf das nun andere Spiel schlecht einstellen und verlor den Faden, weshalb Gebrazhofen durch gutes Blockspiel und ein variables zum Satzausgleich kam (25:15; 25:15).

Tie-Break entscheidet

Der Tie-Break sollte nun entscheiden. Gebrazhofen hatte durch die souveräne Aufholjagd den psychologischen Vorteil auf seiner Seite, jedoch waren es fünf Fehlaufschläge in Folge, die den SVG auf die Verliererstraße brachten. Schnell war klar, dass die Gäste den zweiten Punkt einheimsen werden und der Gastgeber gab das Spiel offensichtlich noch vor Abpfiff verloren. Somit endete die Partie mit 2:3 (9:15).