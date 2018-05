Movsar Sulimanov bezwingt alle

Zwei Wettkämpfer der Taekwondoabteilung des SV Gebrazhofen haben erfolgreich am internationalen Creti Cup in Reutlingen teilgenommen. Bei den männlichen Kadetten bis 41 Kilogramm ging Movsar Sulimanov an den Start, bei den Frauenbis 53 Kilogramm war es Sarah Oer, die amtierende baden-württembergische Meisterin. Für dieses Turnier hatten insgesamt 580 Teilnehmer aus etwa 80 Vereinen gemeldet.

Movsar Sulimanov traf in seinem Viertelfinale auf Jonas Radke vom Landeskader Sachsen. Im Verlauf der Begegnung punkteten beide Kämpfer und waren somit die meiste Zeit beinahe gleichauf. Erst am Ende der zweiten und letzten Runde konnte sich Sulimanov durch einen beherzten Angriff den 11:8-Endstand und somit den Sieg sichern. Im Halbfinale wartete Mustapha Samet Sevinc vom Team Nürnberg auf den jungen Gebrazhofer. In diesem Kampf kam Sulimanov besser zurecht. Er führte über beide Runden, konnte einige gut platzierte Kopftreffer setzen und gewann den Kampf mit 18:15. Im Finale hieß es dann alles oder nichts.

Klarer Sieg im Finale

Noch immer heiß durch die beiden Siege zuvor, entfaltete der junge Gebrazhofer Nachwuchskämpfer sein volles Potenzial und vernichtete seinen Gegner, Yusuf Serif Ovant vom Team Nürnberg, regelrecht. Sulimanov konnte fast beliebig harte Körper- und Kopftreffer setzen. Kurz vor Ende der zweiten Runde gab Sulimanovs Gegner bei einem Stand von 22:1 auf. Movsar Sulimanov konnte somit den Sieg bei diesem großen und stark besetzten internationalen Turnier erringen und die Goldmedaille mit nach Hause nehmen.

Gebrazhofens derzeit erfolgreichste Kämpferin, Sarah Oer, startete in Reutlingen in einer der am stärksten besetzten Gewichtsklassen bei den Damen. Dort traf sie bereits in der ersten Runde auf Dominika Hronova aus Tschechien. Hronova, ihres Zeichens mehrfache Weltmeisterschafts- und Europameisterschaftsteilnehmerin, sowie mehrfache Siegerin hochklassiger internationaler Turniere, legte sofort los und brachte die junge Gebrazhoferin in schwere Bedrängnis.

In der ersten Runde konnte Sarah Oer den pfeilschnellen Tritten zu Körper und Kopf noch sehr gut ausweichen und ihrerseits mit starken Techniken angreifen, jedoch machte sich in Runde zwei der immense Niveauunterschied klar bemerkbar. Sarah Oer verlor diesen Vorkampf mit 3:18 gegen die spätere Turniersiegerin.