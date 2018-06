Für großen Kampf mit Finalrunde belohnt

Die Volleyball-Herren des SV Gebrazhofen sind erfolgreich ins neue Jahr gestartet. In der zweiten Runde des Bezirkspokals Süd setzte sich der SVG gegen den TV Kressbronn (A-Klasse) und den Bezirksliga-Konkurrenten TSG Ailingen durch. Damit qualifizierte sich Gebrazhofen für die Bezirkspokal-Endrunde im Mai und gleichzeitig für die erste Runde im VLW-Pokal, die im Juni ansteht. In der recht zerfahrenen ersten Partie gegen Kressbronn tat sich der SV Gebrazhofen zunächst schwer, ging aber dennoch mit 2:0 Sätzen in Führung. Im dritten Durchgang erlaubten sich die Allgäuer einige Experimente und gaben diesen dann, wenn auch denkbar knapp, mit 28:30 ab. Im vierten Satz agierte der SVG in Angriff und Abwehr wieder hoch konzentriert und kam somit zum verdienten 3:1-Erfolg, wobei sich Kressbronn teuer verkaufte, aber dennoch die Heimreise antreten musste. Als nächster Gegner wartete die TSG Ailingen, die sich zuvor souverän mit 3:0 gegen den VfB Friedrichshafen IV durchgesetzt hatte. Sowohl der SVG als auch Ailingen schenkten sich nichts.

Dennoch spielte sich Gebrazhofen eine komfortable Führung heraus und und holte sich den ersten Satz. Der Gegner steckte allerdings nicht auf und schnappte sich den zweiten Durchgang. Die SVG-Herren ließen sich davon allerdings nicht beirren, stellten taktisch um und setzten sich in einer stark umkämpften Partie am Ende verdient mit 3:1 Sätzen durch. (as)