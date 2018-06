Das große Publikum staunt und ist begeistert

Gebrazhofen – Hauptattraktion des großen Schulfests am Samstag in der Grund- und Hauptschule (GHS) Gebrazhofen ist die einstündige Revue unter dem Motto „Gemeinsam unterwegs“ in der Turn- und Festhalle des Orts gewesen.

Vom großen Besucherandrang zeigte sich Schulleiter Josef Matheis überwältigt: „Das hat unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen.“ An die Gäste gerichtet sagte er: „Wir haben hier keine Stars wie bei den Casting-Shows im Fernsehen, sondern unsere Stars sind unsere Schüler. Bleiben Sie lange – es lohnt sich.“ Und so war es dann auch, denn kein Zuschauer konnte sich dem Enthusiasmus, der unglaublichen Präsenz und dem Feuereifer, mit dem die Schüler bei der Sache waren, entziehen.

Mit dem Titelsong „Wir sind gemeinsam unterwegs“ war Nenas Lied Leuchtturm zumindest textlich ein neuer Stempel aufgedrückt worden und zog sich wie ein roter Faden durch die gesamte Revue. Augen und Ohren wurde es zu keiner Zeit langweilig, denn es war bunt und fröhlich, turbulent und spannend, mitreißend und zum Lachen. Niemand konnte sich dem ganz besonderen Charme der wieselflinken Clowns entziehen, die mit ungelenker Akrobatik, gewagten Sprüngen und anziehender Maskerade dem Publikum präsentierten. Auch der Bändertanz mit Schülern in wunderschöner Tracht, die Mädchen mit geflochtenen Haaren und die Buben verschmitzt und lausbubenhaft, fand ganz besonderen Anklang bei den Gästen. Aber die Zuschauer lernten auch, dass mit einem Besen nicht nur gefegt werden kann: Die Schüler stellten den Besen als Rhythmusinstrument mit ungeahnten Möglichkeiten vor.

Die achte Klasse zeigte schelmisch, dass an der Schule auch gelernt wird und trug den Erlkönig von Goethe vor. Dass Goethe aber wirklich gut ist, bewiesen fünf Rapper, die den Erlkönig mal ganz anders präsentierten. Ein besonderer Augenschmaus war das kleine Ensemble auf Rollschuhen, die ihren Vorbildern aus dem Musical „Starlight Express“ nicht nur mit fantasievollen Kostümen, Frisuren und geschminkten Gesichtern nacheiferten. Nein, die vier jungen Damen und ein junger Mann zeigten Rollschuhkunst par excellence und erlaubten sich keinen einzigen Patzer. Als letzte Vorführung der wirklich tollen Revue zeigte die neunte Klasse allen Gästen was Rhythmusgefühl, Takt, Schnelligkeit und pure Konzentration alles möglich machen und bekamen deshalb auch konzentrierte „Zugabe-Rufe“ aus dem Publikum. Zum Abschluss präsentierten sich alle Schüler oder Künstler noch einmal dem staunenden und begeisterten Publikum. Nach vielen Wochen, vollgepackt mit Üben und Lernen, war der anhaltende Applaus für alle Schüler sicherlich der schönste Lohn und womöglich für eine Wiederholung eine tolle Motivation.