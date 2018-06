Der Kampf für eine geringere Verkehrsbelastung geht weiter

Die Menschen in Gaisbeuren wohnen in einem ganz besonderen Ort: Deutschlandweit gibt es keinen Ort im weiteren Bedarf des Bundesverkehrswegeplans – also ohne Planungsrecht –, der so stark belastet ist wie ihr Zuhause. Die durchschnittliche Zahl an Autos, die durch den Ort fahren, ist fast drei Mal so hoch wie im Landesschnitt. Schwerverkehr fließt 4,7 Mal so viel durch den Ort.

Diese Zahlen hatte Franz Fischer von der Bürgerinitiative „B 30 neu“ vor eineinhalb Wochen präsentiert, anlässlich des Besuchs von Martin Rivoir (SPD), stellvertretendem Vorsitzenden des Ausschusses für Verkehr und Infrastruktur des Landtags. Ziel ist es, bei der Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans 2015 in den dringen Bedarf zu gelangen und somit eine andere Trassenführung planen zu dürfen. Bis dahin sollen kurzfristige Maßnahmen die Belastung der Bürger durch den Verkehr zu verringern.

Um diesem Ziel Nachdruck zu verleihen, um gehört zu werden, nutzen die Bürger und ihre Vertreter die Öffentlichkeit. So kamen auch etliche Anwohner und die Ortsvorsteher von Gaisbeuren und Reute, Franz Bendel und Lothar Grobe, Franz Fischer und Annette Uhlenbrock von der Bürgerinitiative, Gemeinderäte und Mitglieder des B 30-Ausschusses der Stadt, Erster Beigeordneter Thomas Manz als Vertreter der Stadt, Wilfried Franke, Direktor des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben sowie Dr. Wolfgang Heine, Leiter des Bereichs Standortpolitik der IHK Bodensee-Oberschwaben am Donnerstag nach Gaisbeuren. Bildstark ließen sie sich von SWR-Redakteur Alfred Knödler entlang der B 30-Ortsdurchfahrt, bestückt mit Protestplakaten, in Szene setzen. Ein Beitrag dazu läuft am Freitagabend in der Landesschau im SWR-Fernsehen ab 18.45 Uhr.