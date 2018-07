Baumaschinenhersteller „Biegger+King “ meldet Insolvenz an

Der Baumaschinenhändler „Biegger+King“ mit Sitz in Gaisbeuren hat am Montag, 9. Mai, Insolvenz angemeldet. Dies hat nun die Rechtsanwaltskanzlei Derra, Meyer & Partner aus Ulm mitgeteilt. Hans-Jörg Derra wurde vom Amtsgericht Ravensburg als Insolvenzverwalter benannt. Der frühere Liebherr-Händler „Biegger+King“ bietet heute Bagger, Radlader und andere Baumaschinen des amerikanischen Baumaschinenherstellers „Case“ an. In Bad Waldsee sind von der drohenden Insolvenz mehr als 30 Mitarbeiter betroffen. Insgesamt beschäftigt „Biegger+King“ an drei Standorten rund 65 Mitarbeiter. In Bad Waldsee wollte man sich gestern nicht weiter zu dem Vorgang äußern und verwies an die Ulmer Kanzlei.

Derra sagt zu den Gründen der drohenden Insolvenz: „Die Firma hatte sich noch nicht richtig erholt vom Konjunktureinbruch und dann sind auch noch Vater und Sohn King aus der Firma ausgestiegen.“ Die beiden Gesellschafter mussten ausbezahlt werden. Die Firma hatte „Liquiditätsengpässe, die nicht mehr überbrückt werden konnten“ – die Banken gaben keine Kredite mehr.

Laut Pressemitteilung „sind die Aussichten für den Fortbestand des Unternehmens gut. Der Hauptlieferant Case hat bereits seine Unterstützung zugesagt.“ „Biegger+King“ ist seit über 25 Jahren als Baumaschinenhändler tätig. In den vergangenen Jahren soll das Unternehmen auf Expansionskurs gewesen sein. 2010 sollen neue Service- und Vertriebsstandorte aufgebaut worden sein. Derra ist laut Pressemitteilung „zuversichtlich, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben“. In den nächsten Wochen werde ein Käufer für das Unternehmen gesucht, der am Fortbestand des Unternehmens und der Arbeitsplätze interessiert sei. Der Insolvenzverwalter schätzt, dass man „bis in sechs Wochen klar sieht, wie es weiter geht“. Übernahmeverhandlungen seien aber unter Umständen langwierig. Mit einem ersten Interessenten gab es bereits ein Gespräch.