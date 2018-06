Anhänger macht sich selbständig und prallt gegen Auto

Bei einer Kollision mit einem verloren gegangenen Autoanhänger wurden am Donnerstagnachmittag in Gaisbeuren laut Polizei ein Autofahrer und seine Beifahrerin leicht verletzt.

Zu dem Unfall sei es gekommen, als ein 65-jähriger VW-Fahrer mit dem Anhänger gegen 14 Uhr von der Ghaustraße in die Landstraße einbog. Der Mann hatte offenbar den Anhänger nicht korrekt arretiert. „Beim Abbiegen löste sich der Einachshänger von der Anhängekupplung und rollte führerlos auf die Gegenspur“, berichtet Polizeisprecher Klaus Blaser.

Ein 56 Jahre alter Peugeotfahrer habe keine Möglichkeit gehabt eine Kollision zu verhindern. Er sei nahezu ungebremst in die Seite des Anhängers geprallt. Der Autofahrer und seine 51-jährige Beifahrerin zogen sich dabei leichtere Verletzungen zu. Während der Hänger durch den Aufprall total beschädigt wurde, entstand am Auto Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.