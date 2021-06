Zwölfjährige bei Unfall schwer verletzt

Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Mittwochabend zwischen Schreckensee und Baienbach gekommen.

Aufgrund des anhaltenden Starkregens und der dadurch aufgetretenen Wasserglätte kam ein 47-jähriger Autofahrer in Fahrtrichtung Baienbach in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Weidezaun und überschlug sich mehrmals an einem Abhang. Das Fahrzeug blieb auf der Fahrerseite liegen. Die zwölfjährige Mitfahrerin zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer und ein weiterer Mitfahrer blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von etwa 20 000 Euro.