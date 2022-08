Zwei Mitteleuropäische Meistertitel für Nina Kesenheimer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 4. bis 7.August fand die alle zwei Jahre stattfindende Mitteleuropäische Meisterschaft der Islandpferde auf dem Gestüt Hrafnsholt bei Hannover statt. Anna und Nina Kesenheimer konnten sich aufgrund ihrer konstanten und sehr guten Leistungen in dieser Saison bereits an der Deutschen Meisterschaft Mitte Juli für die MEM qualifizieren und durften mit ihren Pferden Krummi vom Pekenberg und Vidalin fra Hamraholi als Teil der Deutschen Equipe, welche aus den Besten 39 Erwachsenen und 16 jungen Reitern aus ganz Deutschland bestand, an den Start gehen. Anna ist Mitglied im Bundeskader und ging als amtierende Mitteleuropäische Meisterin im Passrennen an den Start. Nina ist bereits seit einigen Jahren Mitglied im Bundeskader Junger Reiter und hat in diesem Jahr schon zwei Deutsche Meistertitel und drei Deutsche Jugendmeistertitel gewinnen können. In ihrer Paradedisziplin, dem Passrennen über 250 Meter, konnte Nina sich gegen die schnelle Konkurrenz aus den anderen Ländern durchsetzen und wurde so Mitteleuropäische Meisterin der Jungen Reiter. Auch Anna Kesenheimer und ihr Vidalin waren erfolgreich. Sie wurden in der Altersklasse der Erwachsenen 5. in einem sehr starken Starterfeld.

Nach dem Passrennen fand am Finaltag noch der Speedpass statt. Auch hier waren Nina Kesenheimer und Krummi nicht zu schlagen und wurden so zum zweiten Mal Mitteleuropäische Meister der jungen Reiter.

Anna Kesenheimer startete mit Vidalin außerdem noch im Mannschaftsmehrgang für Team Deutschland. Jedes Land stellte ein Team aus je fünf Reitern zusammen, welche nacheinander je eine Gangart zeigten, die dann von den Richtern bewertet wurde. Anna Kesenheimer zeigte den Rennpass und erhielt Noten bis 8,5. Das Deutsche Team wurde am Ende nach einer sehr guten Mannschaftsleistung 3.

Auch insgesamt war die Deutsche Equipe sehr erfolgreich. Die Meistertitel in der T1, V1, P1, Viergangkombination, Fünfgangkombination der jungen Reiter und Erwachsenen gingen an Deutschland, sowie die Titel in der F1 und PP1 der Erwachsenen und in der T2 der Jungen Reiter. Insgesamt konnte die Deutsche Equipe 14 von den 18 Meistertiteln gewinnen und wurde so Sieger der diesjährigen Mannschaftswertung mit deutlichem Vorsprung vor Österreich und der Schweiz.

Sonntagnachmittag ging es dann für die beiden Reiterinnen vom Islandpferdehof Möllenbronn nach einem sehr erfolgreichen Turnier zufrieden wieder auf den Heimweg.