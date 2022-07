Zwei Deutsche Meistertitel gehen nach Möllenbronn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Deutschen Islandpferdemeisterschaft, kurz DIM, fand auf dem Eichenhof bei St. Peter-Ording statt. 300 Reiter aus ganz Deutschland gingen nach vorherigem Durchlaufen eines Qualifikationsmodus an den Start.

Auch die Geschwister Anna und Nina Kesenheimer, beide Mitglied im Bundeskader des IPZV, konnten sich im Vorfeld für die deutschen Meisterschaften qualifizieren.

Das Spezialgebiet der Geschwister liegt auf der Passbahn. Anna Kesenheimer durfte Deutschland in dieser Disziplin schon auf der WM 2017 und 2018 auf der Mitteleuropäischen Meisterschaft vertreten, von der sie erfolgreich mit einem Titel heimkehrte.

Die erste Prüfung der Meisterschaft war die besonders anspruchsvolle Passprüfung. Anna Kesenheimer erreichte in dieser Prüfung nach zwei geglückten Läufen den 10. und Nina den 14. Rang.

Als nächstes standen das 150 und 250 Meter Rennen an. Nina und Krummi startete im zweiten Lauf mit Horst Klinghart, einem der Top Favoriten auf den Titel. Trotz schlechtem Start schaffte es das schnelle Duo aus Krummi und Nina, sich an der andere Pferd-Reiter-Kombination vorbeizuschieben und sich an der Spitze zu positionieren. Im dritten Lauf hatte der Isländer Siggi Narfi Birgisson die Nase vorn und landete auf Platz 1. Da ein Isländer aber nicht Deutscher Meister werden kann, ging der Titel an die zweitplatzierte Nina Kesenheimer.

Im Rennen auf 250 Meter Distanz erreichte Anna Kesenheimer mit ihrem WM-erfahrenen Vidalin fra Hamraholi den 10. Platz in einem starken Teilnehmerfeld.

Die letzte Disziplin auf der langen Geraden war der Speedpass. Nachdem Nina Kesenheimer beim ersten von zwei Läufen den Mitstreitern die vorderen Plätze zunächst überließ, ließ sie sich nicht aus der Ruhe bringen und schoss im zweiten Lauf mit 7,68 Sekunden über die 100-Meter-Strecke und holte sich einen weiteren Meistertitel im Speedpass. Anna Kesenheimer platzierte sich nach Lauf 1 auf dem 3. Platz und erreichte am Ende mit einer ebenfalls hervorragenden Zeit von 7.92 Sekunden den 7. Platz.

Nina Kesenheimer und Krummi vom Pekenberg holten außerdem den Sieg im Jugendcup, welcher im Rahmen der Deutschen Meisterschaft abgehalten wird. Dort zählen die zwei höchstgewerteten Prüfungsergebnisse, die erreicht wurden.

Beide Ravensburger Reiterinnen qualifizieren sich mit ihrer Leistung für das Deutsche Team, welches bei den Mitteleuropäischen Meisterschaften im August an den Start geht.