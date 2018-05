Mit einem Gesamtschaden von über 5000 Euro endete ein Unfall am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in Fronreute. Wie die Polizei mitteilt, war ein 75-jähriger Autofahrer war von der Wolpertswender Straße in die Hauptstraße in Richtung Weingarten eingebogen und hatte hierbei die Vorfahrt eines aus Richtung Weingarten kommenden 81-jährigen Autofahrers missachtet. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge blieben die beiden Fahrer unverletzt.