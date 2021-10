Zunftversammlung „Schalk von Staig“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 21.09. wurde die 21. Zunftversammlung der Narrenzunft „Schalk von Staig“ Altgemeinde Blitzenreute e.V. im gutbesuchten Dorfgemeinschaftshaus in Blitzenreute durchgeführt! In ihren Jahresberichten ließen Zunftschreiberin Waltraud Pauer und Zunftmeister Klaus Stocker die vergangenen Vereinsjahre 2019 und 2020 nochmals in aller Kürze Revue passieren.

Nach der Pandemiebedingten Absage der Fasnet 2021, blickt Zunftmeister Stocker zuversichtlich auf eine mögliche Durchführung der Fasnet 2022. Säckelmeisterin Christina Konstanzer berichtete anhand Ihres ausführlichen Kassenberichtes von wirtschaftlich guten Vereinsjahren 2019 und 2020. Der Kassenprüfer Jürgen Ams bescheinigte im Anschluss der Säckelmeisterin eine tadellose Kassenführung.

Die einstimmige Entlastung des Zunftrates und der Kassenprüfer sowie Grußworte der Gemeindeverwaltung Fronreute und die komplette Neuwahl des Zunftrates nahm in gewohnter Manier der Bürgermeister Oliver Spieß vor.

Bis auf eine Änderung wurde der „alte“ Zunftrat wiedergewählt: Zunftmeister: Klaus Stocker; Stv. Zunftmeister: Ralf Heersma-Plattner; Säckelmeister: Christina Konstanzer; Zunftschreiber: Waltraud Pauer; Masken- und Zeugwart: Monika Ritter; Umzugs- und Festwart: Anita Hauber; Beisitzer: Moritz Plattner; Beisitzer: Niklas Hugger neu für Reinhard Roth; Kassenprüfer: Bruno Deuringer und Jürgen Ams; Eine geringfügige Satzungsänderung wurden einstimmig beschlossen.

Mit einer kurzen Diskussion über die hoffentlich stattfindende FASNET 2022, beendete der Zunftmeister eine sehr harmonische Zunftversammlung mit den Worten „Jetzt erst recht“ und „Es got degege“! HONDR’S GSEA - D’R SCHALK ISCH’S GWEA!