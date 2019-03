Zehn Jahre Gästeführer zwischen Schussen und Seen

Mittlerweile gibt es die Gästeführer „zwischen Schussen und Seen“ seit zehn Jahren. So lange zeigen und erklären die Gästeführer die Besonderheiten der Blitzenreuter Seenplatte, des Schussentobels und des Schenkenwalds in den Gemeinden Fronreute und Wolpertswende.

„Wir Gästeführer hatten an der Fortbildung Lokale Exkursionsführer/in im Zeitraum von Oktober 2008 bis Oktober 2009 erfolgreich teilgenommen. Dafür gab es für jeden ein Zertifikat von Plenum, LEV und Landgastgeber“, berichtet der Gästeführer Gerhard Tempel. Schwerpunkte der neun Seminare mit 61 Unterrichtseinheiten seien unter anderem Kommunikation und Rethorik, Natur-und Umweltschutz, Landschafts-Kultur- und Regionalgeschichte, Botanik, Naturpädagogik gewesen. Sie wurden so ausgebildet, damit die Gästeführer eigene Führungen, Exkursionen und Präsentationen erarbeiten können. In dem Team der Gästeführer sind unter anderem Jäger, Förster, Botaniker, Biologen und viele weitere Spezialisten.

Zum Jubiläum gibt es einige ganz besondere Aktivitäten und Erlebnistage in der Natur. Dazu wird es am 28. April einen Aktionstag am Häcklerweiher geben, wie es in einer Ankündigung der Gemeinde heißt.

Eine Schenkenwaldführung mit Gerhard Tempel findet am Samstag, 9. März, um 14.30 Uhr statt. Tempel zeigt dabei die wundervollen Märzenbecher am kühlen Bach im Schenkenwald. Drei Wochen später als im vergangenen Jahr schauten die ersten Märzenbecher aus dem mit dichtem Laub bedeckten, noch gefrorenen Boden. Im nahen Mochenwangen haben beide Storchenpaare längst ihre Nester besetzt. Gerhard Tempel führt auf verschlungenen Pfaden vorbei an eiszeitlichen Relikten durch die drei Schenkenwälder.

Vom Parkplatz beim geschichts-trächtigen Riedsennhof geht es zum „Unteren Schenkenwald“. Noch immer steht dort die historische Brücke und führt über Gleise der „Schwäbischen Eisenbahn“ zum „Mittleren“ und „Oberen Schenkenwald“. Wer Glück hat, kann von dort die Alpengipfel sehen. Frühblüher wie die Hasel, Weidenkätzchen, auch der Seidelbast, Anemonen, Huflattich und Schneeglöckchen locken Insekten an. Erste „Bärlauchjäger“ sind wieder auf der Pirsch. „Bald taucht vor uns ein weißes Blütenmeer auf. Wir sind im Reich der Frühlingsknotenblumen, besser bekannt als „Märzenbecher“. Hier unter noch lichten Laubbaumriesen am kühlen Bach finden sie ideale Bedingungen. Der Förster lässt absichtlich einige Reisighaufen liegen. Deren Holz und Rinde sollen dem Waldboden dringend benötigte Nährstoffe zurückgeben“, beschreibt Tempel die Führung.

Die Strecke ist etwa sechs Kilometer lang und verläuft ohne größere Steigungen. Die Wanderung dauert etwa 2,5 bis drei Stunden. Es wird empfohlen, Wanderschuhe mitzubringen. Angesprochen werden alle Altersgruppen, auch Familien mit Kindern ab acht Jahren. Treffpunkt ist der Parkplatz beim Riedsee, B-30-Ausfahrt zur L 284 nach Mochenwangen. Erwachsene bezahlen drei Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei.