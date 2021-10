Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 3. Oktober 2021 machte Rimmeles Hühnerhof zum zweiten Mal mit beim „Türöffnertag“ der „Sendung mit der Maus“. Ins Leben gerufen wurde die Aktion „Türen auf!“ vom Westdeutschen Rundfunk im Jahre 2011. Deutschlandweit waren am 3. Oktober knapp 300 Türen für Kinder geöffnet. In diesem Jahr feierte die Maus zudem ihren 50. Geburtstag.

90 Kinder mit ihren Familien in drei Gruppen besuchten den Hühnerhof. Die Aufregung war bereits im Vorfeld groß, so berichtete ein Großvater, der sich mit seinen Enkelkindern auf dem Hof eingefunden hatte.

Woher kommen die Eier? Was frisst das Huhn? Wie sieht es auf einem Bauernhof aus? Diesen und vielen weiteren Fragen gingen die Kinder im Alter von 0–15 Jahren bei ihrem Aufenthalt auf dem Bauernhof auf den Grund.

Schon bei der Ankunft empfing eine Maus in Lebensgröße die Gäste. Gerne wurde hier ein Erinnerungsfoto geknipst. Die Maus begegnete den Gästen den ganzen Tag über in Form von Maus-Kuchen und Maus-Muffins, Maus-Maltisch, Maus-Dekoration und Maus-Preisen bei den Hof-Wettbewerben.

Begonnen hat der Türöffnertag mit einer Führung über den Hof. Landwirt Edgar Rimmele erklärte, was die Hühner fressen und wo das Futter wächst. Dass der Muskelmagen des Huhns die Körner mit Steinen klein macht, war eine von vielen spannenden Informationen. Gleich durften die Kinder selbst ausprobieren, ein paar Maiskörner mit Steinen in der Hand zu mahlen – gar nicht so einfach! Weiter ging es zu den Hühnern – hier gab es einen Blick in den Stall und im Auslauf durften die Hühner sogar mit Gras gefüttert werden! Das Highlight war dann der Eiersortierraum. Fleißige Eiersortierer und Eierpacker gingen sofort ans Werk. Ein geschäftiges Treiben war das!

Ein weiteres Erlebnis war die Fahrt mit dem Anhänger über die Felder und nachzusehen, wo das Futter für die Hühner wächst.

Wer dann genug Infos gesammelt hatte, machte sich auf, um an verschiedenen Wettbewerben teilzunehmen: Disziplinen waren Zwetschgenkernweitspucken, Gummistiefelweitwurf, Wettnageln und Maiskörner schätzen. Hier hatten sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen Gäste ihre wahre Freude. Traktoren probesitzen, Pferde füttern, Dosenwerfen, Trettraktorparcours, Maltisch, Seilbahn fahren – für alle war immer etwas zu tun!

Ein sehr schöner und unbeschwerter Tag für die Besucherfamilien sowie die Gastgeber ging viel zu schnell zu Ende!