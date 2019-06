Wieso ein Fernsehteam aus Südkorea Tipps zum Umgang mit Hunden in Fronreute suchte

Von Claudia Steckeler

Stefanie Tapal-Mouzoun ist 1978 in Konstanz geboren und in Tuttlingen aufgewachsen. Hier hat sie die Schule besucht, ihr Abitur gemacht, und danach in Stuttgart an der Fachhochschule für Technik ihr Innenarchitekturstudium absolviert. Heute lebt und arbeitet sie mit ihrem Mann Haddou Mouzoun und ihren fünf Kindern im Heimatdorf ihres Mannes im Aït Bouguemez Tal im Hohen Atlas in Marokko.

Eine Studienreise führte Tapal-Mouzoun nach Südmarokko.