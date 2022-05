Warum ein 45-Jähriger mit dem Tretroller von Fronreute nach Berlin fährt

Mit dem Tretroller vom Allgäu nach Berlin fahren? Das wären mehr als 700 per Muskelkraft zurückgelegte Kilometer. Daniel Presch aus Fronreute hat genau das geplant. Knappe drei Wochen wird der 45-Jährige unterwegs sein. Er freut sich auf die Tour – und er will mit dieser Aktion todkranken Kindern helfen.

„Man denkt: Rollerfahren, das ist einfach. Aber nach den ersten Probefahrten hat mir alles wehgetan.“ Daniel Presch spürt es in seinen Arme, seinen Oberschenkeln und im Rücken. „Ich habe gemerkt, dass ich alt werde“, sagt der 45-Jährige und lacht. „Die Kinder rollern alle an mir vorbei.“

Da kann einem schon mal der Rücken weh tun: Daniel Presch übt in Oberschwaben für seine Tretroller-Fahrt nach Berlin. (Foto: Presch)

Einen Trick hat er schon herausgefunden

Doch der Plan steht, es gibt kein Zurück mehr. Daniel Presch hat die Route festgelegt, unzählige E-Mails geschrieben, Sponsoren ins Boot geholt. Er will nach Berlin rollern. Auch wenn das Muskelkater geben wird. Einen Trick hat er schon herausgefunden: „Man muss regelmäßig das Standbein wechseln und mit dem anderen Fuß treten.“

Bei seiner Aktion geht es ihm aber nicht vorrangig um sportliche Aspekte, sondern um Kinder. Und zwar um jene im Kinderhospiz Bad Grönenbach im Allgäu. Sie sind unheilbar oder lebensverkürzend erkrankt und werden dort zusammen mit ihren Familien in ihrer letzten Lebensphase begleitet. Mit seiner Tretroller-Aktion will Daniel Presch Spenden für das Kinderhospiz sammeln.

Auch Rollern ist Sport: Daniel Presch übt in Oberschwaben für seine Tretroller-Fahrt nach Berlin. (Foto: Presch)

„Dort wird alles über Spenden finanziert, und es fehlt eigentlich immer Geld“, sagt er. Er habe das Kinderhospiz besucht und sei beeindruckt, was dort geleistet wird. Nicht nur die kranken Kinder, auch ihre Eltern und Geschwister bekommen Unterstützung. Es gebe zum Beispiel Musiktherapie und eine Akademie für Hospizarbeit.

„Und auch nach dem Tod eines Kindes müssen oft Therapien für die Angehörigen organisiert und finanziert werden.“

Weil sich seine Aktion um Kinder dreht, sei er auf die Idee mit den Tretrollern gekommen, berichtet Daniel Presch, der beruflich als Polizist arbeitet. Am 21. Mai rollert er in Bad Grönenbach los, ein Kollege begleitet ihn auf einem Teil der Strecke. Ziel ist das Brandenburger Tor in Berlin.

Dort will Presch am 9. Juni ankommen. Übernachtet wird im Zelt oder in Hotels, ein Begleitfahrzeug transportiert das Gepäck. Über seine Tour will er regelmäßig auf Instagram berichten. Und so möglichst viele Menschen zu einer Spende bewegen.

Was Daniel Presch antreibt

Es ist nicht die erste Aktion des Fronreuters. Vergangenen Dezember sorgte er für Aufsehen, als er als Nikolaus verkleidet von Fronreute ins Ahrtal radelte, um Spenden für die Flutopfer zu sammeln.

Was ihn dabei antreibt, ist der Wunsch, sich für Schwächere einzusetzen, Verantwortung zu übernehmen, die Menschen zusammenzubringen. „Jeder kann in der Gesellschaft etwas verändern“, ist er überzeugt. „Und wenn man auch nur mal dem Nachbarn zuhört.“

Um seinem bisher rein privaten Engagement einen Rahmen zu geben, hat Daniel Presch jetzt einen Verein mit Sitz in Fronreute gegründet. Er trägt den Namen „Sternenfinder“ und soll Basis für seine Projekte sein, von denen er noch viele weitere plant.

Thematisch möchte der 45-Jährige offen bleiben. Er will sich für Schwächere einsetzen, kann sich aber auch Umwelt-Aktionen vorstellen. „Überall, wo der Schuh drückt“ soll „Sternenfinder“ Ansprechpartner sein, regional und überregional.