Vier Läufe, drei Rennen, zwei Beine, ein Sieger

Endlich wieder sehen Teilnehmer und Zuschauer einer kompletten Crosslaufserie mit vier Läufen in Blitzenreute, Vogt, Birkenhard bei Biberach und Reute/Bad Waldsee entgegen. Am Sonntag, 11. Dezember, ab 13.30 Uhr starten die Kinder-und Schülerläufe über 1,2 Kilometer, um 14 Uhr die Jugendlichen über 3,6 Kilometer und um 14.30 Uhr beginnt der Hauptlauf für Frauen und Männer über 7,5 Kilometer. Start und Ziel ist auf einer abschüssigen Wiese neben der neuen Biegenburg-Halle in Blitzenreute auf gewohntem Parcours.

Zuletzt wurde im Dezember 2019 an dieser Stelle gestartet, danach ließen die Corona-Regeln nur noch eine halbe Serie mit einer Austragung nur im Freien ohne Bewirtung in Birkenhard und Reute im Januar und Februar dieses Jahres zu. Die Crossläufe sind eine willkommene Formüberprüfung für Leichtathleten und Triathleten im Winter, die im Sommer üblich auf der Bahn und Straße unterwegs sind. Die Oberschwäbische Crosslaufserie mit ihrer langen Tradition sah schon in seinen frühen Jahren als Schüler den Marathon-Europameister Richard Ringer, der diesen Sommer in München überraschte oder zuletzt als Jugendliche die aktuelle Siegerin der Cross-DM Alina Reh. Auch der ehemalige Triathlon-Weltmeister Daniel Unger suchte schon im Hauptlauf den Vergleich mit den Langstreckenläufern und gewann in Blitzenreute.

Gewöhnlich schickt der SSV Ulm 1846 die stärkste Mannschaft, wie zuletzt mit dem Gesamtsieger Korbinian Völkl, der die Crosslaufserie vor seinem Vereinskollegen Aimen Haboubi gewann. Gespannt darf man auf das Abschneiden von Nico Müller aus Blitzenreute sein, der 2019 auf dieser Strecke überraschend Fünfter wurde. Doch auch in den Altersklassen sind immer noch gute Athleten am Start, so der ehemalige Sieger des Ravensburger Triathlons Markus Löw, jetzt für die TG 1848 Bad Waldsee gemeldet.