Der Ärger ist groß. Denn das schmerzt richtig. 100 Euro Verwarnungsgeld. Dazu 28,50 Euro Verwaltungsgebühr. Und ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg. Und all das nur, weil der Mann mittleren Alters „nur“ mal kurz mit dem Fahrrad über die rote Ampel an der Burachstraße in Weingarten gefahren ist, die an dieser Stelle in die Liebfrauenstraße mündet.

„Ich glaube das nicht. Mit dem Fahrrad bekomme ich einen Punkt. Das ist so kleinlich.