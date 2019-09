Verlangt Verdichtung mehr Regeln?

Bei der politisch gewollten Verdichtung von Wohngebieten entstehen regelmäßig knifflige Einzelfragen. Teils geht es um Unklarheiten aus „altem Recht“, teils um den Umgang mit der Enge.

Vom Grundsatz her finden die Verdichtung natürlich alle gut: Man benötigt keine weiteren Flächen, was im einen Fall gut für die Ökologie, im anderen Fall gut für die Landwirtschaft ist. Und im Idealfall – also bei gelungener Architektur – kann Verdichtung sogar zu einem urbaneren Charakter von Dörfern führen – wenn man das denn will. Auch der bisherige und der neue Gemeinderat von Fronreute sieht die Thematik vom Grundsatz her auch so.

Knifflige Einzelbeispiele

Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht immer. Das wird in vielen Einzelbeispielen deutlich, die Rüdiger Liche den Ratsmitgliedern bei der Beratung über Baugesuche vorstellt. Liche ist in den beiden Gemeinden Fronreute und Wolpertswende für Baugesuche und Bauleitplanung sowie Fragen um Verkehr und Breitband zuständig. Vielfach wünschen Eigner grundlegende Veränderungen auf ihrem Grund, was dann aber nicht nur allein sie selbst angeht.

So waren früher ganz allgemein die Grundstücke früher größer als in heutigen Baugebieten, weil man einen großen Garten wollte oder noch nebenher etwas Landwirtschaft machte. Aber heute sagen viele Eigner oder Käufer der Grundstücke, dass sie statt der Gartenarbeit lieber noch eine weitere Wohnmöglichkeit schaffen wollen. Also Verdichtung. Nur hakt es manchmal im Detail.

Wohin mit den Autos?

Deutlich wird dies beispielsweise an den Stellplätzen für Besucher oder für den Zweitwagen. Da geht es um die Frage, wo der passende Platz auf dem Grundstück ist, wo weitere in der Umgebung liegen. In einigen Fällen fragt man sich auch, wie das mit der Tiefgaragen-Einfahrt in einem engen Weg funktionieren soll, in anderen Fällen erscheint die Erschließung über die Zufahrtswege doch arg unübersichtlich. Unabhängig davon kommt hinzu, dass die Bebauungspläne früherer Jahrzehnte sehr großzügig waren und beispielsweise nur die Baulinie vorgegeben haben. Da ist natürlich sehr viel möglich, was einem selber nützt, aber bei Nachbarn nicht immer ankommt, oder auch nicht immer so ganz zum Ortsbild passt. Da stellt sich möglicherweise die Frage, ob man die älteren Wohngebiete nochmals neu überplant und mehr Regeln schafft.

Auch das Thema Nachbarschaft ist bei mehrfachem Wechsel der Eigner nicht immer ganz so harmonisch wie es mal in der Anfangszeit war. Dies ist wiederum ein Punkt, wo dann nicht die Kommune, sondern sogar der Staat mit Spielregeln gefragt ein könnte, um abzuklären, wann man beispielsweise den Rasen mäht. Doch grundsätzlich ist man in Fronreute zufrieden, dass man sich mit solchen Fragen beschäftigt. Denn die Kommune wächst nach wie vor, was die Attraktivität als Wohnort zeigt.