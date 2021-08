Vereine und die FFW sammeln für Flutopfer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Ort Fronhofen hegt seit vielen Jahrzehnten eine enge Freundschaft zu dem Ort Dernau im Ahrtal. Mehrmals im Jahr reisen Personen aus Fronhofen nach Dernau und Personen aus Dernau kommen nach Fronhofen.

Umso mehr sind wir alle betroffen, was die Flutkatastrophe aus dem idyllischen Ort Dernau gemacht hat. In Abstimmung mit den örtlichen Vereinen hat deshalb die Gemeinde Fronreute ein zentrales Spendenkonto eingerichtet, um Spenden zu gewinnen – mit dem Wissen, dass die Hilfe direkt 1:1 bei unseren Freunden in Dernau ankommt, wo sie gebraucht wird.

Aus diesem Grund organisierte vereinsübergreifend der Sportverein Fronhofen, Musikverein Fronhofen und die freiwillige Feuerwehr Fronreute, Abteilung Fronhofen am Sonntag, 15. August, einen Bewirtungstag auf dem Sportgelände in Fronhofen. Hier konnte auch Dank zahlreicher Kuchen- und Sachspender sowie Dank der Unterstützung unserer Lieferanten, die Edelweissbrauerei Farny, die Metzgerei Buchmann und Fruchtsäfte Stiefel, die großzügig ihrer Produkte gespendet haben, ein weiterer Geldbetrag zugunsten der Flutopfer gewonnen werden.

Danke an alle Mitwirkenden, aber vor allem Danke den Festbesuchern dieses Bewirtungstages für ihr Kommen und für ihre enorme Spendenbereitschaft.

Dank dieser Bereitschaft, anderen Menschen in der Not zu helfen, ist es uns allen gelungen in den vergangenen Wochen seit der Flutkatastrophe einen sechsstelligen Betrag zu generieren. Natürlich ist auch diese Spendensumme „nur“ ein Tropfen auf dem ominösen heißen Stein, aber es darf jedoch nicht vergessen werden, welches Signal wir durch diesen Spendenaufruf ins Ahrtal nach Dernau schicken können. Das Signal der Anteilnahme lässt jeden Euro doppelt wertvoll erscheinen und soll unseren Freunden auch etwas Hoffnung zurück geben.

Getreu unserem Motto „Freundschaft verbindet – Fronhofen hilft Dernau“ sagen wir – der Sportverein Fronhofen, der Musikverein Fronhofen und die freiwillige Feuerwehr Fronreute Abteilung Fronhofen – vielen Dank.

Wenn auch Sie unseren Freunden in Dernau helfen möchten, spenden Sie auf das Spendenkonto der Gemeinde Fronreute.