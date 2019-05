Verdienstorden für Josef Schaut aus Blitzenreute

Josef Schaut aus Blitzenreute, Initiator des „Oberschwäbischen Kalenders“, hat am Samstag von Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg bekommen. Diese Ehrung wird „für herausragende Verdienste um das Land Baden-Württemberg und seine Bevölkerung“ vergeben. Schaut (79) bekommt sie nicht nur wegen seiner Verdienste um den Kalender, sondern auch für sein kommunalpolitisches Engagement, wie es in einer Mitteilung des Staatsministeriums heißt.

Josef Schaut ist der Erfinder des „Oberschwäbischen Kalenders“, der inzwischen von einem ganzen Kalenderteam herausgebracht wird. 2019 erschien die 33. Ausgabe. Das Markenzeichen des Kalenders von 1987 bis heute: eindringliche Schwarz-Weiß-Fotos oder -Illustrationen und schwäbische Wörter und Sprüche mit Tiefgang.

Der frühere Berufsschullehrer und Fachberater für die beruflichen Schulen hat das Kalenderprojekt an der beruflichen Schule in Ravensburg aus der Taufe gehoben und ist bis heute einer der führenden Mitarbeiter geblieben. Für Josef Schaut liegt die Stärke dabei im Dialekt: „Der Dialekt kann Lebensweisheiten sehr verdichtet zum Ausdruck bringen. In der Mundart steckt mehr als in der Standardsprache.“ Und das wird im Kalender gepflegt und weiterentwickelt.

Für die aktuelle Ausgabe des Kalenders wurden 7500 Exemplare gedruckt. Ein gemeinnütziger Verein fungiert als Herausgeber. Er unterstützt mit dem Verkaufserlös, der inzwischen jährlich bei zwischen 10 000 und 15 000 Euro liegt, Ausbildungsprojekte in Afrika.

Bereits im Dezember 2018 war Josef Schaut bei Kretschmann zu Gast gewesen: Der Ministerpräsident hatte damals zu einer Tagung über Gegenwart und Zukunft der baden-württembergischen Dialekte mit dem Titel „Daheim schwätzen die Leut“ nach Stuttgart eingeladen. Dabei wurden auch Bilder des „Oberschwäbischen Kalenders“ im Neuen Schloss ausgestellt.