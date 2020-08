Unfallflucht in der Blitzenreuter Steige: Zeugen gesucht

Auf dem Parkplatz beim Appartementhaus Lamm in Fronreute-Staig ist am Sonntagabend zwischen 18.50 Uhr und 19 Uhr ein Opel Adam angefahren und beschädigt worden. Laut Polizei fuhr der Unbekannte, der das Auto anfuhr, mit seinem Fahrzeug davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, zu melden.