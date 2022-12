Unfall auf der Blitzenreuter Steige: Bundesstraße gesperrt

Auf der Blitzenreuter Steige hat am Donnerstagabend gegen 18 Uhr ein Autofahrer mit seinem Wagen ein entgegenkommendes Auto gestreift. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Blitzenreute für etwa eine Stunde gesperrt.

Wie die Polizei berichtet, war ein 53 Jahre alter Autofahrer in Richtung Staig unterwegs, als er in einer Kurve leicht auf die Gegenspur kam. Dort streifte er mit seinem Wagen ein entgegenkommendes Auto auf der gesamten Länge, sodass an diesem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstand. Der durch den Unfall entstandene Schaden am Auto des Vreursachers wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Ein weiteres Fahrzeug wurde durch Splitterteile der Unfallwagen getroffen, sodass an diesem Schaden in Höhe von rund 4000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.