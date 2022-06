Unfall auf Blitzenreuter Steige: 22-Jähriger schleudert in Gegenverkehr

Am Samstag um 9.50 Uhr ist auf der B32 an der Blitzenreuter Steige ein Unfall passiert. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt. Das ist passiert.

Ein 22-jähriger Toyotafahrer ist auf der B32 von Blitzenreute Richtung Staig unterwegs gewesen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei fuhr er auf der regennassen Fahrbahn zu schnell und kam deshalb in einer Rechtskurve ins Schleudern. Im weiteren Verlauf schleuderte er auf die Gegenfahrbahn und krachte schließlich seitlich in den entgegenkommenden VW eines 35-Jährigen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei dem Unfall wurden beide Fahrer schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Auch die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

An den beiden beteiligten Fahrzeugen ist insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 16 000 Euro entstanden. Während der Unfallaufnahme musste die Blitzenreuter Steige am Samstag komplett gesperrt werden.