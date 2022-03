Unfall an Blitzenreuter Steige

Zwei Autofahrerinnen wurden am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B 32 im Bereich der Blitzenreuter Steige verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine 21 Jahre alte Daihatsu-Fahrerin, die in Richtung Staig unterwegs war, kam laut Polizei in einer Kurve auf die Gegenspur und prallte dort mit dem entgegenkommenden VW einer 52-Jährigen zusammen. Beide Fahrerinnen erlitten durch die Kollision eher leichte Verletzungen. An beiden Autos entstand erheblicher Schaden. Sie wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Verkehr auf der Bundesstraße musste zur Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.