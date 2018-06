Auf dem Weihnachtsmarkt in Ruprechtsbruck in der Gemeinde Fronreute hat ein unbekannter Täter am Samstag zwischen 16 und 19 Uhr Spendengelder, die für einen guten Zweck bestimmt waren, aus einer Kasse, die auf einem Tisch neben den angebotenen Waren stand. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise an den Polizeiposten Althausen unter Telefon 07584/92170.