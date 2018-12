TSG-Duo hinter Ulmer Quartett

Vier Starter des SSV Ulm 1846 haben den ersten Lauf der oberschwäbischen Crosslaufserie in Blitzenreute dominiert. Fabian Konrad gewann vor seinen Vereinskollegen Efrem Tadese, Aimen Haboubi und Muhammad Lamin Bah. Auf den Plätzen fünf und sechs folgten zwei Läufer der TSG Ehingen, Stefan Stahl und Alexander Härdtner. In der Mannschaftswertung belegte die TSG Rang zwei hinter Ulm.

Dem Ulmer Quartett hatte die Konkurrenz aus dem 160 Teilnehmer großen Feld in Blitzenreute ab der zweiten Runde von insgesamt sechs 1250-Meter-Abschnitten nichts mehr entgegenzusetzen. Fabian Konrad sicherte sich in 24:30 Minuten für die 7,5 Kilometer lange Distanz den Sieg vor Efrem Tadese, der knapp drei Sekunden zurücklag. Dritter wurde der Vorjahreszweite Aimen Haboubi (24:50 Minuten). Wiederum nur knapp dahinter erreichte Muhammad Lamin Bah (24:53 Minuten) als Vierter das Ziel.

Die schnellsten hinter den vier SSV-Startern kamen von der TSG Ehingen: Stefan Stahl (25:31 Minuten) beendete den ersten von vier Wettbewerben der oberschwäbischen Crosslaufserie mit knapp 40 Sekunden Rückstand auf den viertplatzierten Bah. Schnellster war Stahl indes in seiner Altersklasse M40. Weitere rund 20 Sekunden hinter Stahl kam Alexander Härdtner (25:53) ins Ziel, der in der Gesamtwertung Sechster und in seiner Altersklasse M35 hinter Haboubi Zweiter war. Drittbester TSG-Läufer in Blitzenreute war Fabian Löffler, der die 7,5 Kilometer in der Zeit von 26:35 Minuten zurücklegte. In der Altersklasse M30 belegte Löffler Rang zwei.

Stahl, Härdtner und Löffler sorgten dafür, dass die TSG Ehingen in der Teamwertung der Männer den zweiten Platz hinter dem SSV Ulm 1846 I und vor dem SSV II (Muhammad Lamin Bah, Fabian Göggel und Guilherme Padua de Gouvea) belegte. Auf Platz sechs der Mannschaftswertung kam der TSV Erbach mit David Morales, Martin Aggeler und Alexander Rank. Morales belegte in der Einzelwertung der Männer Rang 15 (26:58), Aggeler Rang 26 (28:13) und Rank Platz 32 (28:57).

Von den rund 30 Frauen im Hauptlauf war Julia Gralki (LTC Wangen) in 28:39 Minuten die Schnellste, 20 Sekunden später kam Mirian Thies (SSV Ulm 1846/28:59) ins Ziel, Dritte wurde Isabel Appelt (Redles Sportshop Team/30:04). Auf Rang zehn bei den Frauen lief Anita Maria Böckheler (33:36) von der TSG Ehingen. Böckheler kam in ihrer Altersklasse W45 auf den zweiten Platz. Die Teamwertung der Frauen gewann der SSV Ulm 1846 vor der LG Welfen I und der LG Welfen II, die TSG Ehingen war in diesem Klassement nicht vertreten.

Nächster Lauf in Bad Waldsee

Fortgesetzt wird die oberschwäbische Crosslaufserie am 13. Januar mit dem Lauf in Bad Waldsee. Der dritte Wettbewerb der Serie ist am 27. Januar in Birkenhard und zum Abschluss geht es am 10. Februar in Vogt auf die Strecke. Spätestens dann stehen die Sieger der Crosslaufserie 2018/19 fest.