Thomas Reis spielt bei den Kuhstall-G’schichta

Der Lions-Club Weingarten präsentiert die „Kuhstall-G’schichta 2019“, in deren Rahmen der Kabarettist Thomas Reis am Freitag und Samstag, 15. und 16. November, im Dorfgemeinschaftshaus in Blitzenreute auftritt. In seinem Programm steht laut Ankündigung die Weltpolitik im Spannungsfeld zwischen Wahn und Witz, Fliegensterben und Krächz- Populismus, während Raketenmännchen um die Wette balzen, weil jeder gern den Größten hätte. Die Aufführungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Saalöffnung ist ab 18.30 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Volksbank Weingarten, Telefon 0751 / 50060; Volksbank Altshausen, Geschäftsstelle Blitzenreute, Telefon 07584 / 296115; Achtal-Apotheke Baienfurt, Telefon 0751 / 5069440; Hubertus-Apotheke in Baindt, Telefon 07502 / 911035 und im Internet unter www.kuhstallgschichta.de. Der Eintritt kostet 22 Euro. Der Erlös aus allen Veranstaltungen kommt laut Mitteilung ausschließlich sozialen Einrichtungen und bedürftigen Menschen aus der Region zu Gute.