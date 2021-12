Sozialverband VdK OV Fronreute wählt neue Vorsitzende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Oktober fand im Dorfgemeinschaftshaus in Blitzenreute die Hauptversammlung des Sozialverbandes VdK OV Fronreute statt. Der 1. Vorsitzende, Hermann Späth, konnte in seinem Bericht trotz der Einschränkungen der Pandemie von steigenden Mitgliederzahlen berichten. Den Corona-Beschränkungen fielen alle geplanten Termine zum Opfer, auch das schon geplante Jubiläum zum 70. Gründungstag des Ortsvereins.

Der bisherige 1. Vorsitzende, Hermann Späth, stellte sich aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl. Bei den Neuwahlen wurde die bisherige Kassiererin, Beatrix Schröder, einstimmig zur 1. Vorsitzenden gewählt. Neue Kassiererin wurde die bisherige Revisorin, Waltraud Sorg und als neue Revisorin wurde Angelika Langer gewählt. Die übrigen Vorstandsmitglieder stellten sich alle zur Wiederwahl und wurden ebenso einstimmig wiedergewählt.

Der bisherige Vorstand Hermann Späth wurde von Hannelore Sieling, Kreisvorsitzender des VdK-Kreisverbandes Ravensburg, zum Ehrenvorsitzenden ernannt und er erhielt für seine 14-jährige ehrenamtlich Vorstandsfunktion zudem die Verdienstnadel des VdK Landesverbandes Baden-Württemberg.

Die Vorstandschaft dankte mit einem Blumenstrauß auch Hanni Späth für ihre tatkräftige Hilfe. Sie hat in all den Jahren ihren Mann und die Vorstandschaft in vielfältiger Hinsicht unterstützt.

Die Ehrungen der langjährigen Mitglieder wurde von der Kreisvorsitzenden Hannelore Sieling zusammen mit dem alten Vorstand Hermann Späth und der neuen Vorsitzenden Beatrix Schröder vorgenommen. Für 10 Jahre treue Mitgliedschaft erhielten Maria Denzler, Alwin Reutter und Hermann Neher (nicht anwesend) eine Ehrenurkunde. Für 40 Jahre ausgezeichnet wurde Herr Berthold Pauer. Herr Karl Stärk erhielt seine Treueurkunde für 50 Jahre Mitgliedschaft. Und auf beeindruckende 70 Jahre als Mitglied kam Herr Franz Buchmann. Er wurde mit einer Urkunde und dem Treueabzeichen mit Brillant geehrt.

Herr Bürgermeister Oliver Spieß sprach ein Grußwort und berichtete über die aktuellen Vorhaben der Gemeinde, die von allgemeinem Interesse sind. Danach berichtete die VdK-Kreisvorsitzende Frau Sieling über die Tätigkeiten des Sozialverbandes VdK auf Bundes-, Landes- und Kreisebene. Beim Ausklang wurden viele Stimmen laut, die auf baldige weitere Veranstaltungen hoffen.