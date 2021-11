Sonniges Turnier für Islandpferde

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag den 23. Oktober fand auf dem Islandpferdehof Möllenbronn bei Ravensburg die dritte Auflage des Möllenbronner Hestadagar bei bestem Wetter statt. Rund 70 Starter gingen in den 12 ausgeschriebenen Wettbewerben mit ihren Pferden an den Start.

Der Tag startete bereits um 9 Uhr mit der Töltprüfung, in der Miriam Stumpp mit ihrem Andskoti fra Vestri-Leirargördum in der Altersklasse der Erwachsenen souverän siegte. Bei den Kindern, Jugendlichen und Junioren waren Anna Krause und ihr Thor von Möllenbronn siegreich. Im Teamviergang haben Juliane Wenz und Anna Krause punktgleich mit dem Team aus Nele Sandrock und Miriam Stumpp gewonnen. Bei der Führzügel-Prüfung hat Minna Boger auf Jassi gewonnen.

Es ging auf dem Dressurviereck weiter. Die kleine Reiterprüfung gewann Mara Krug auf Pipar von Holdenreute, die Reiterprüfung Alissa Zlomke auf Orka und in der Möllenbronner Gehorsam konnte Rebecca Scharl (Jugend), Leonie Biewendt (Junioren) und Theresa Blattner (Erwachsene) gewinnen. Den Schauwettbewerb haben Lilli Reichle und Laura Hirmke gewonnen.

In der Geschicklichkeitsprüfung haben am besten, souveränsten und harmonischsten absolviert: Ronja Schilling und Tvistur vom Litfarihof (KS), Magdalena Eberhard und Jassi (KM), Magdalena Veeser und Gneisti vom Dinkelberg (KL), Hannah Brandt und Stjarna von Möllenbronn (Jugend), Ruth Großmann und Anita von Möllenbronn (Junioren) und Oliver Schilling und Tvistur vom Litfarihof (Erwachsene).

Weiter ging es mit Triathlon, bei dem die Teilnehmer in Teams aus drei Personen je eine Runde möglichst schnell reiten, eine lange Seite sprinten und eine ¾ Runde Fahrrad fahren mussten. Mit einem Hauch dünnen Vorsprung gewannen dort das Team um Sophia Ignee und Melanie Molina-Dachs. Im Fahnenrennen siegte Lina Emma Zembrod auf Katla bei den Jugendlichen und Juliane Wenz auf Glaesir von der Igelsburg bei den Junioren.

Bei der Prüfung Aus-5-Mach-3 siegten wieder Miriam Stumpp mit Andskoti (Erwachsene) und Anna Krause mit Thor von Möllenbronn (KL), aber auch Catherina Bulling mit Perla von Holdenreute (Jugendliche) und Juliane Wenz mit Glaesir von der Igelsburg (Junioren) zeigten schöne Ritte und gewannen ihre Altersklasse.

Bei der Prüfung Möllenbronner Viergang waren am Ende Philipp Batsch mit seinem Hruni vom Etzenberg (KL & Jugend), Leonie Biewendt mit Peysir fra Bogegarten (Junioren) und Nele Sandrock mit Spegill fra Eylandi (Erwachsene) die Besten.