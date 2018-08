Sommerwanderung führt durchs Dornacher Ried

Gregor Fischer führt Interessierte am Sonntag, 26. August, bei einer Sommerwanderung durchs Dornacher Ried. Laut Pressemitteilung der Gemeinde Fronreute gibt es Aus- und Einblicke in Landschaft, Geschichte und Natur. Die Führung beginnt um 14.30 Uhr am Parkplatz beim Häcklerweiher (direkt an der B 32 zwischen Blitzenreute und Vorsee). Für Kinder bis 14 Jahren ist sie kostenlos, Erwachsene zahlen drei Euro.

Gästeführer Gregor Fischer freut sich, die Teilnehmer auf eine Wanderung vorbei an den Seerosenfeldern des Häcklerweihers durch die kühlen Bannwälder des Dornacher Rieds zu entführen. Sie genießen Ausblicke auf ein Alpenpanorama von der Zugspitze bis zum Säntis, bekommen aber auch Einblicke in die Entstehungsgeschichte der Voralpenlandschaft, den Torfabbau, die Weiherwirtschaft sowie die Industrialisierung des Schussentals. Ganz nebenbei beobachtet die Gruppe auf der Sommerwanderung fleischfressende Pflanzen beim Kauen oder sehen, welche Pflanzen vor Jahrmillionen Grundlage für die Steinkohleentstehung waren. Die Führung dauert gut zweieinhalb Stunden. Zum Ende besteht die Möglichkeit zur Einkehr in Vorsee.

Online unter www.zwischenSchussenundSeen.de gibt es weitere Informationen.