Soll Fronreute in den Kreis der „Solidarischen Gemeinden“?

Nochmals prüfen will der Gemeinderat Fronreute, ob man sich am Caritas-Projekt „Solidarische Gemeinde“ beteiligen soll. Unstrittig ist, dass eine seniorengerechte Entwicklung der Gemeinde 2021 Thema der Kommunalpolitik sein soll und dass auch Handlungsbedarf besteht.

Eine gute Sache, insbesondere vom Ansatz und der Stoßrichtung her, aber dann doch noch offene Fragen. So lässt sich die Aussprache im Gemeinderat Fronreute zum Projekt „Solidarische Gemeinde“ zusammenfassen, für das die Caritas Bodensee-Oberschwaben die Gemeinden im Landkreis gewinnen will. Die Ratsmitglieder wollen das Angebot und die Thematik nun kurzfristig im Sozialausschuss des Gemeinderats noch eingehender analysieren und eine Handlungsempfehlung für die nächste Ratssitzung ausarbeiten. Die Zeit drängt nämlich etwas, da die Caritas bis Mitte März eine noch nicht ganz verbindliche „Interessenbekundung zur Teilnahme“ erbeten hat.

30 000 Menschen im Kreis sind über 75 Jahre alt

Inhaltlich geht es um einen immer wichtiger werdenden Sachverhalt: Möglichst alle Senioren wollen nämlich selbstbestimmt zu Hause leben, und vielen gelingt dies auch, besonders dann, wenn sich Eheleute oder Familien gegenseitig unterstützen können. Aber der Alltag wird von Jahr zu Jahr anspruchsvoller, und gerade im ländlichen Raum ist es nicht immer leicht, rasch professionelle Unterstützung zu bekommen. Nur ein Stichwort in diesem Kontext ist dabei die ambulante Pflege. Hinzu kommt, dass die Zahl der Senioren steigt. Derzeit sind 30 000 Menschen im Kreis über 75 Jahre. Und die Anliegen dieser Menschen unterscheiden sich ebenfalls immer mehr. Auch das macht Begleitung und Betreuung anspruchsvoller.

Vor diesem Hintergrund hat die Caritas auf Basis eines früheren Angebotes („Zuhause leben“) nun den neuen Ansatz „Solidarische Gemeinde“ ausgearbeitet. Ein Element ist dabei, vor Ort in den einzelnen Dörfern den Ist-Zustand der Angebote zu erfassen, die verschiedenen professionellen und ehrenamtlichen Akteure zusammen zu bringen und dann letztlich alles stimmig zu koordinieren. Letztlich geht es um Schnittstellen zwischen Begleitung, Betreuung und Pflege.

30-Prozent-Stelle als Mittler vor Ort

In Fronreute gibt es seit mehr als 15 Jahren den Wohnpark St. Martin (Pflegeheim und betreutes Wohnen) sowie gegenüber das neue Sozialzentrum „Wohnen in Blitzenreute“. Für Beratung und Begleitung stehen kirchliche und Vereinsangebote wie beispielsweise der Seniorenrat, der Verein „Einander helfen“ und die Nachbarschaftshilfe. Ein Kernelement des Caritas-Konzeptes ist aber auch, dass die Gemeinden alleine oder in Partnerschaft eine 30-Prozent-Stelle als Mittler vor Ort schaffen. Bürgermeister Oliver Spieß ist ganz allgemein wichtig, dieses Thema angesichts einer älter werdenden Gesellschaft früh und gestalterisch anzugehen.

Vor diesem Hintergrund ergab sich im Rat eine Aussprache, die unterschiedliche Aspekte priorisierte. So stellte Jürgen Ams (Bürgerliste) heraus, dass Fachleute für diese Thematik schon längere Zeit einen Handlungsbedarf festgestellt haben. Er erinnerte auch daran, dass man professionelle Beratung für ein Konzept vor Ort einkaufen müsste, sollte das Projekt der Caritas nicht zustande kommen. Und Renate Guthörl (Bürgerliste) betonte die Wichtigkeit einer Ansprechperson vor Ort, an die sich Betroffene und Angehörige mit allen Fragen wenden können.

„Passagen im vorliegenden Konzept noch zu wenig konkret“

Auf der anderen Seite bedauerte Thomas Böse-Bloching (Freie Wählervereinigung), dass es keine Vorberatung im Sozialausschuss gegeben habe, um das Konzept etwas genauer auszuloten. Siegfried Bärenweiler (Freie Wählervereinigung) erinnerte daran, dass man anstelle einer weiteren Stelle mit jährlich bis zu 20 000 Euro Kosten das Geld direkt an die Akteure vor Ort weitergeben könne, um konkrete Projekte zu fördern. Harald Baur (Freie Wählervereinigung) hält einige Passagen im vorliegenden Konzept für noch zu wenig konkret, um über die Einrichtung einer weiteren Stelle zu entscheiden, zumal Fronreute erst jüngst trotz angespannter Haushaltslage schon zwei volle Stellen geschaffen habe.

Felix Reichert (Bürgerliste) stört sich an den kurzen Fristen, zumal der Gemeinderat bis zu der von der Caritas vorgegeben Frist Mitte März eine Entscheidung finden soll. Oliver Spieß zeigte sich über die Kurzfristigkeit ebenfalls nicht begeistert. Ihm war wichtig, zunächst den Rat zu informieren und regte dann auch – wie schon dargelegt – die kurzfristige Sitzung des Sozialausschusses an. Spieß empfiehlt auch, eine Stelle nur dann auszuschreiben, wenn dies beispielsweise mit Wolpertswende möglich werden könnte, dem Partner im Gemeindeverwaltungsverband.