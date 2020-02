So wird die Dorffasnet in Blitzenreute gefeiert

Am „Gumpigen Donschtig“ beginnt die Dorffasnet in Blitzenreute laut einer Pressemitteilung der Narrenzunft Schalk von Staig ab 10 Uhr mit den traditionellen Kindergartenbefreiungen in Blitzenreute und ab 11.30 Uhr in Staig.

Ab 16 Uhr wird dann der Schalk von Staig das Pflegeheim St. Martinus in Blitzenreute unterhalten.

Den Höhepunkt der Blitzenreuter Fasnet stellt am „Bromigen Freitig“ der 23. Dorfumzug dar, heißt es weiter. Hier wird um 9.45 Uhr die Grundschule in Blitzenreute von der „Lehrerherrschaft“ befreit.

Anschließend „zieht“ der Dorfumzug mit den „Schalks“, den Schülern, der Lumpenkapelle D’Bruddler und den „Grundschultrommlern“ zur Absetzung von Bürgermeister Oliver Spieß auf den Dorfplatz in Blitzenreute.

Im Anschluss findet im Dorfgemeinschaftshaus „Fasnet in Blitzenreute“ mit einem von der Grundschule einstudierten Theaterstück passend zum derzeitigen Grundschulneubau „Auf unsrer Baustelle ist was los – Feieralarm auf der Schulbaustelle“ statt.

Mit der finanziellen Unterstützung der Gemeindeverwaltung Fronreute wird der Schalk von Staig die Kinderschar an diesem Tag kostenlos verköstigen, so der Pressebericht.

Weiterer Höhepunkt der Blitzenreuter Dorffasnet ist der närrische Gottesdienst um 9 Uhr am Fasnetssonntag, 23. Februar, in der Pfarrkirche St. Laurentius in Blitzenreute mit dem „Gastprediger“ Jürgen Hohl.