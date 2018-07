Sitze aus dem VfB-Stadion beim Einhaldenfestival

Lange waren sie den Fans des Fußballvereins VfB Stuttgart in der Mercedes-Benz-Arena ein weiches Polster unter dem Hintern, jetzt darf das Einhalden-Festival-Publikum auf den roten Sitzen Platz nehmen. Wolfram Schnetz, der den Kaseshof im Fronreuter Ortsteil Geratsreute, für das Kulturspektakel zur Verfügung stellt, sammelt alles, was man in irgendeiner Weise wieder gebrauchen könnte. „Ein Kumpel von mir arbeitet beim VfB und hat mir Bescheid gegeben, dass die Sitze rausfliegen. Die sind natürlich perfekt für mich“, sagt Wolfram Schnetz. Jetzt sind die rund 100 roten Sitze in Kinosesselanmutung auf dem Kaseshof. Doch bis das so weit war, musst Wolfram Schnetz, den eigentlich alle nur Strese nennen, viel Arbeit reinstecken: Sitze auseinander schrauben, neu zusammensetzen und schließlich festivalgerecht machen. Statt Fußball, gibt es jetzt hochkarätige Kultur. Foto: Oliver Linsenmaier