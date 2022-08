Sissi Perlinger und Carmela De Feo gastieren in Blitzenreute

Zu „Kuhstall G’schichta“ lädt der Lions-Club Weingarten an vier Abenden nach Blitzenreute ein. Bekannte Künstlerinnen und Künstler aus der Kleinkunstszene sind im September und im November im Dorfgemeinschaftshaus zu Gast, kündigen die Veranstalter in einem Schreiben an. So stehen am Freitag, 23. September, Sissi Perlinger und am Samstag, 24. September, Carmela De Feo auf der Bühne.

Sissi Perlinger kitzelt die Glücks-Synapsen und gibt in ihrer neuesten Bühnenshow „Die Perlingerin – Worum es wirklich geht“ tiefgründig-hochphilosophisch, urkomisch und höchst politische Anregungen, sich über den wahren Sinn des Lebens Gedanken zu machen. Sie schmeißt mit Weis- und Wahrheiten derart rasant um sich, dass man vor lauter Lachen ganz vergisst, dass es sich um eben solche handelt, heißt es in der Vorschau der veranstalter weiter.

Carmela De Feo bringt am 24. September ihr Programm „Allein unter Geiern“ mit nach Blitzenreute. Seit Jahren ist „La Signora“ in Sachen Unterhaltung auf den morschen Brettern, die die Welt bedeuten, unterwegs. Ob auf einem toten Esel zum Erfolg oder mit einem lahmen Gaul durchs Leben, De Feo ist für jede Situation mit ihrem Friedhofsmodenchic perfekt gekleidet, so die Ankündigung weiter.

Die Veranstaltungen finden im Dorfgemeinschaftshaus in Blitzenreute statt. Die Aufführungen beginnen jeweils um 20 Uhr, Saalöffnung ist ab 18.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf läuft in der VR Bank Ravensburg Weingarten, Telefon 0751/50060, in der Volksbank Altshausen, Geschäftsstelle Blitzenreute, Telefon 07584/29 61 15, bei der Achtal Apotheke Baienfurt, Telefon 0751/506 94 40, bei der Hubertus Apotheke in Baindt, Telefon 07502/91 10 35, und im Internet unter www.kuhstallgschichta.de.

Der Eintritt je Abend kostet 24 Euro beziehungsweise 28 Euro für Sissi Perlinger. Es gibt auch Kombi-Tickets, wenn mehrere Veranstaltungen gebucht werden. Der Erlös aus allen Veranstaltungen kommt ausschließlich sozialen Einrichtungen und bedürftigen Menschen aus der Region zu Gute.