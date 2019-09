Simone Solga und Phillip Weber zu Gast im Dorfgemeinschaftshaus

Herbstzeit ist Kabarettzeit in Blitzenreute. Jedes Jahr lädt der Lionsclub Weingarten im Rahmen der Kuhstallgeschichten zu einigen unterhaltsamen Abenden mit Tiefgang ein. An diesem Wochenende waren gleich zwei Künstler zu Gast, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten.

Der Freitagabend gehörte Simone Solga, selbst ernannte Kanzlersouffleuse und Flüstertüte für die „Bundes-Mutti“. Völlig genervt von den politischen Phrasen suchte sie selbst Asyl im beschaulichen Oberschwaben. Um als Asylbewerberin akzeptiert werden, habe sie ihren Pass und ihre Paybackkarte sicherheitshalber einfach mal weggeworfen.

Hier, so erklärte sie im ausverkauften Dorfgemeinschaftshaus, gäbe es echte Willkommenskultur. Sie versuche dem Krisengebiet Kanzleramt zu entkommen, dem einzigen Irrenhaus, in das die Menschen hinein wollten. Und nun ließ sie gewaltig Frust über die aktuelle Politik ab. Sie wünsche sich endlich mal einen Kanzler, der gute Laune verbreitet. Dabei fiele ihr nur einer ein: Florian Silbereisen.

Pfeilschnelle und spitze Zunge

Kaum ein Politiker entkam ihrer pfeilschnellen und spitzen Zunge. Kaum ein politisches Thema ließ sie aus. Flüchtlingswelle, Islam in Deutschland, deutsch – französische Beziehungen, Umwelttechnik in Kraftfahrzeugen, Umweltbewusstsein bei Urlaubsreisen mit weißen Socken in Sandalen, soziale Medien, Gendertoleranz – da blieb kein Auge trocken. Denn stets hatte sie Vergleiche in petto, die das Publikum schmunzeln oder laut lachen ließen.

Wussten Sie, dass das schlechte Gewissen tief im Bauch sitzt, direkt neben dem inneren Schweinehund, weit weg vom Hirn? „Doch klar ist, wir müssen alle sofort euer Leben ändern.“ Und das gehe beim eigenen Körper los. Es sei wichtig, etwas für das eigene Wohlergehen zu tun, zum Beispiel für Bauch – Beine – Po. Pfannkuchen wären nicht schlecht. Und Leitungswasser schmeckt echt lecker, wenn man es vorher durch eine Brauerei schickt. Mal bitterböse, mal frech und charmant, mal humorvoll, mal nachdenklich betrachtete die ostdeutsche Buchhändlerin, Schauspielerin und Kabarettistin blauäugig die Welt. Nicht naiv, sondern mit ihren strahlenden blauen Augen, mit denen sie immer wieder das Publikum anspielte und motivierte, mit ihr zusammen, die Welt aufzuräumen.

Unsinnige und verlogene Werbesprüche

Der Samstagabend war geprägt von Werbeslogans, die alles vermarkten, sogar die Kunst. Philipp Weber offenbarte seine Motivation, sich mit Werbung auseinanderzusetzen. „Kunst wird mies bezahlt, als muss sie vermarktet werden.“ Wie unsinnig und verlogen dabei die Werbesprüche gewählt sind, das verdeutlichte er mit einem altbekannten Beispiel. „Palmolive, so schonend – sie baden gerade ihre Hände darin“ – Nun stelle sich die Frage, wer da nicht ganz sauber ist, das Geschirr oder die Mama? Ist es wirklich erstrebenswert, als Markenbotschafter oder Imagedesigner tätig zu sein? Wie inhaltlich sinnvoll ist die Sprache der Werbung, kryptisch und mehrdeutig? Werbung für die Bundeswehr, der es sogar an Unterhosen fehle oder für Fahrradhelme, die selbst im Doppelbett für sicheren Verkehr sorgen sollen – soll die tatsächlich Bedürfnisse wecken?

Ehrliche Werbung – gibt es die? „Das Paket ist weg – UPS“ , „Klingelstreiche machen Karriere – DHL“ und ähnliches sorgen vielleicht nicht wirklich für frühe Kundenbindung. Werbung beeinflusst das gesamte Leben durch Merchandising und landet so in allen Räumen der heimeligen Wohnung, in Kindergarten, Schule und sogar im Seniorenheim. Werbung ist einfach überall.

Lachsalven und Selbsterkenntnis

Mit seinen zahlreichen Beispielen, rasant und mit Augenzwinkern präsentiert, säte Philipp Weber Lachsalven und Selbsterkenntnis, mal mit, mal ohne überdimensioniertem Weber-Grill als potenzsteigerndes Symbol. Kurz gesagt, wer an diesem Wochenende an HDS (Humordefizitsyndrom) litt, war definitiv in der falschen Veranstaltung.

Doch die „Kuhstallgschichta“ wollen nicht nur unterhalten. Mit diesen unterhaltsamen Abenden möchten die Mitglieder des Lionclubs vor allem Spenden erwirtschaften, die in der Region dann für soziale Zwecke eingesetzt werden, wenn Menschen durch die Maschen des sozialen staatlichen Netzes rutschen oder mehr brauchen, als eben dieses vorsieht. Seit mehr als zehn Jahren unterstützt der Lionsclub Weingarten Schulen und Behinderteneinrichtungen in der nahen Umgebung, hilft Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind.