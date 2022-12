Shoppingtour mit dem „Mobilen Einkaufswagen"

Raus aus den vier Wänden, soziale Kontakte knüpfen und ein Stück Selbständigkeit erhalten: Dies alles ermöglicht laut Pressemitteilung der „mobile Einkaufswagen“ des Malteser-Hilfsdienstes Ravensburg, der Seniorinnen und Senioren aus Pflegeheimen und Wohnanlagen bei Einkäufen im Supermarkt oder in Fachgeschäften begleitet. Kurz vor Weihnachten haben die „Einkaufsengel“ Nicole Lichanin und Norbert Scheffler zwei Bewohnerinnen des Wohnparks St. Martinus Blitzenreute auf spiegelglatter Straße zum nahen Supermarkt gefahren, gemeinsam eingekauft und zum Abschluss im dortigen Café noch eine Tasse Kaffee getrunken.

„Für mich ist dieses Angebot prima, weil ich keine Angehörigen in der Nähe habe, die für mich die paar Einkäufe erledigen könnten – und so komme ich auch mal raus“, freut sich Maria Hägele. Mit ihren 87 Jahren macht sie einen rüstigen Eindruck, aber alleine mit ihrem Rollator hätte sie sich den Einkauf nicht zugetraut. „Die beiden helfen mir ins Auto und wieder heraus, geben mir die Sachen oben aus den Regalen, und so habe ich die paar Kleinigkeiten wie ein Obstmesser oder auch ein paar Lebkuchen schnell beieinander“, sagt die Heimbewohnerin.

Auch Rollstuhlfahrerin Lea Leyh (74) kauft in Begleitung der beiden Malteser ein, weil sie unter anderem Papiertaschentücher benötigt. Die erblindete Mitbewohnerin Rosemarie Seifried wollte ebenfalls mitfahren, aber eine Erkältung ließ das nicht zu. Nicole Lichanin brachte ihr die gewünschten Produkte einfach mit.

Diese Einkaufstouren auf Anmeldung sind für die Teilnehmenden kostenlos und sollen nach Angaben von Nicole Lichanin bald auf den gesamten Landkreis Ravensburg ausgeweitet werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sich weitere Fahrerinnen und Fahrer sowie Begleitende finden für diese ehrenamtliche Aufgabe.

Wer sich für eine Mitarbeit beim Projekt interessiert, kann sich bei Malteser-Bezirksreferentin Nicole Lichanin, Telefon 0151/25813480, melden.